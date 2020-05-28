Негода в Одесі: злива затопила вулиці

Через сильну зливу в Одесі затопило Приморську і Балківську вулиці. Автомобілі вже майже плавають у воді, а частина трамвайних і тролейбусних маршрутів тимчасово не працює.
Зокрема, через дощ на Балківській, Приморській, Хімічній вулицях і в Рибпорту не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути №3, 15, 18, 22, 27, а також тролейбусні маршрути №8, 10.
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У поліції повідомили, що рух перекрили на трьох вулицях:
- Балківській (від вулиці Маловського до Краснослобідської);
- Приморській (від Військового спуску до Пересипського мосту);
- Хімічній (від вулиці Грушевського до Стовпової).
Загалом, в Одесі з 6.00 до 9.00 випало 18 міліметрів опадів.
До слова, 28 травня синоптики прогнозують дощову погоду в Україні. Значні опади та грози очікуються у південних і східних областях.
Фото: Думская