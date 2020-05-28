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Факти / Україна

Негода в Одесі: затоплені кілька вулиць, зупинений рух тролейбусів і трамваїв

Через сильну зливу в Одесі затопило Приморську і Балківську вулиці. Автомобілі вже майже плавають у воді, а частина трамвайних і тролейбусних маршрутів тимчасово не працює.

Зокрема, через дощ на Балківській, Приморській, Хімічній вулицях і в Рибпорту не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути №3, 15, 18, 22, 27, а також тролейбусні маршрути №8, 10.

  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
Негода в Одесі: затоплені кілька вулиць, зупинений рух тролейбусів і трамваїв / 6 фотографий

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У поліції повідомили, що рух перекрили на трьох вулицях:

  • Балківській (від вулиці Маловського до Краснослобідської);
  • Приморській (від Військового спуску до Пересипського мосту);
  • Хімічній (від вулиці Грушевського до Стовпової).

Загалом, в Одесі з 6.00 до 9.00 випало 18 міліметрів опадів.

До слова, 28 травня синоптики прогнозують дощову погоду в Україні. Значні опади та грози очікуються у південних і східних областях.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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