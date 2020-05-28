День Києва 2020 святкуватимуть в онлайн-форматі.
Про це під час онлайн-конференції заявив міський голова Віталій Кличко.
День міста Києва відзначають в останню неділю травня. Цього року він припадає на 31 травня.
– Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки та Пробіг під каштанами. Цього року такі масові заходи заборонені, тому будемо святкувати в онлайн-форматі.
На телеканалі Київ транслюватимуть живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні, – повідомив Кличко.
Читайте: Кличко озвучив правила перебування у дитсадках з 1 червня
Столичні колективи створюють святкові ролики, які оприлюднять на сторінках у соціальних мережах.
– Пробіг під каштанами відбудеться теж в онлайн-форматі – за всіх киян бігтимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок – 100 грн.
Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ – Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших, – сказав міський голова.
Із 31 травня в місті почнуть працювати фонтани.
Місто посилено патрулюватимуть наряди поліції та муніципальної варти.
– В’їзд у Київ не обмежуватимуть, – наголосив Кличко.
Нагадаємо, киян, які 30 та 31 травня о 20.00 проходитимуть біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, чекає сюрприз: вони побачать музичне вітання артистів з балкону театру.