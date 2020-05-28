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Факти / Україна / Суспільство

Тренування на карантині: список заборон в басейнах і тренажерних залах (ДОКУМЕНТ)

З 1 червня в Україні відновлюють роботу спортивні клуби. В умовах коронавірусу робота тренажерних залів і басейнів буде з обмеженнями.

Так, спортивні установи зможуть працювати тільки при таких умовах:

  • Співробітники повинні бути в масці або респіраторі. Перед зміною проводиться температурний скринінг. Ті, у кого температура вище 37,2 ° C не допускаються до роботи.
  • При вході перевірка температури всім відвідувачам. Люди, у яких температура вище 37,2 ° також не допускаються до тренувань.
  • На вході має бути місце для засобів обробки рук. Це повинні бути спиртовмісні антисептики з концентрацією активнодіючими речовинами понад 60% і більше 70% для етилових спиртів.
  • На 10 кв. м. дозволяється перебування не більше однієї людини для індивідуальних занять, для групових – не більше ніж одна людина на 5 кв. м.
  • Групові тренування дозволяютьсяя тільки за попереднім записом.
  • Транслювати на екранах і оголошувати заходи індивідуальної профілактики.
  • Одночасно використовувати роздягальні душові кабіни на рівні не більше 50%. Використовувати клієнти повинні тільки кожну другу шафку.
  • Відстань між тренажерами для кардіо-занять повинна бути не менше 2,5 метрів.

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На період карантину забороняється:

  • Користуватися багаторазовими рушниками, які видає спортивний клуб.
  • Розміщувати в доступі клієнтів будь-яких поліграфічних матеріалів.
  • Надавати послуги масажу.
  • Функціонування фітнес-барів, дитячих кімнат і кулерів з водою.
  • Одночасно користуватися тренажерними залами.
  • Проводити групові заняття для більш 10 чоловік, які передбачають фізичний контакт.
  • Проводити групові заняття для дітей у віці до 12 років.
  • Видавати клієнтам рушники.

Басейн працювати може тільки при дотриманні таких правил:

    • Тільки для індивідуального відвідування.
    • Для спортивних навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше;
    • Якщо на індивідуальних заняттях в 50-метрових басейнах будуть присутні не більше 4 чоловік на одній доріжці.
    • За умови знаходження на одній доріжки в 25-метрових басейнах не більше 2 осіб.

Нагадаємо, з 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин.

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