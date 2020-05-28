З 1 червня в Україні відновлюють роботу спортивні клуби. В умовах коронавірусу робота тренажерних залів і басейнів буде з обмеженнями.

Так, спортивні установи зможуть працювати тільки при таких умовах:

Співробітники повинні бути в масці або респіраторі. Перед зміною проводиться температурний скринінг. Ті, у кого температура вище 37,2 ° C не допускаються до роботи.

При вході перевірка температури всім відвідувачам. Люди, у яких температура вище 37,2 ° також не допускаються до тренувань.

На вході має бути місце для засобів обробки рук. Це повинні бути спиртовмісні антисептики з концентрацією активнодіючими речовинами понад 60% і більше 70% для етилових спиртів.

На 10 кв. м. дозволяється перебування не більше однієї людини для індивідуальних занять, для групових – не більше ніж одна людина на 5 кв. м.

Групові тренування дозволяютьсяя тільки за попереднім записом.

Транслювати на екранах і оголошувати заходи індивідуальної профілактики.

Одночасно використовувати роздягальні душові кабіни на рівні не більше 50%. Використовувати клієнти повинні тільки кожну другу шафку.

Відстань між тренажерами для кардіо-занять повинна бути не менше 2,5 метрів.

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На період карантину забороняється:

Користуватися багаторазовими рушниками, які видає спортивний клуб.

Розміщувати в доступі клієнтів будь-яких поліграфічних матеріалів.

Надавати послуги масажу.

Функціонування фітнес-барів, дитячих кімнат і кулерів з водою.

Одночасно користуватися тренажерними залами.

Проводити групові заняття для більш 10 чоловік, які передбачають фізичний контакт.

Проводити групові заняття для дітей у віці до 12 років.

Видавати клієнтам рушники.

Басейн працювати може тільки при дотриманні таких правил:

Тільки для індивідуального відвідування. Для спортивних навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше; Якщо на індивідуальних заняттях в 50-метрових басейнах будуть присутні не більше 4 чоловік на одній доріжці. За умови знаходження на одній доріжки в 25-метрових басейнах не більше 2 осіб.



Нагадаємо, з 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин.