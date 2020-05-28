У Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті Харківської області зафіксували спалах коронавірусу.

У 10 осіб тест підтвердив інфікування Covid-19, з них сім – працівники закладу.

– 27 людей перебувають на самоізоляції, зокрема директор, – повідомив директор департаменту соцзахисту населення Харківської ОДА Юрій Шпарага.

Читайте: У Харківській області коронавірус підтвердили у п’ятимісячної дитини

За його словами, з 8.00 28 травня до інтернату обмежують доступ, вхід до установи контролюють правоохоронці. Нині в інтернаті проживають 119 осіб, з них 85 – працівники, наймолодшому підопічному – 30 років, найстаршому – 98.

Нагадаємо, станом на 28 травня 2020 року в Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу, за добу захворіли 477 людей.

Джерело: Юрій Шпарага