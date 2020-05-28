Станом на 28 травня коронавірус в Житомирі виявили у 16 медпрацівників.

Про це повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Гербачевського Богдан Леськів.

У лікарні закрили хірургічне відділення та операційну, проте відправляти медзаклад на карантин не планується.

– Захворіли медпрацівники. Вони зараз ізольовані. Ми діяли відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, там все розписано, що ми маємо робити.

Як тільки ми дізналися, що тести дали позитивні результати, вони були ізольовані, – розповів Богдан Леськів.