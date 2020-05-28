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Факти / Україна / Суспільство

В Житомирській обласній лікарні Covid-19 виявили одразу у 16 медиків

Станом на 28 травня коронавірус в Житомирі виявили у 16 медпрацівників.

Про це повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Гербачевського Богдан Леськів.

У лікарні закрили хірургічне відділення та операційну, проте відправляти медзаклад на карантин не планується.

– Захворіли медпрацівники. Вони зараз ізольовані. Ми діяли відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, там все розписано, що ми маємо робити.

Як тільки ми дізналися, що тести дали позитивні результати, вони були ізольовані, – розповів Богдан Леськів.

Головний лікар додав, що також встановлено усіх контактних осіб: наразі вони також перебувають на самоізоляції.

Джерело: Житомир.info 

Фото: Dreamstime

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