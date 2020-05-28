Окупаційні адміністрації “ДНР” і “ЛНР” мають бути розформовані після того, як України поверне контроль над кордоном із Росією на Донбасі.

Про це заявив глава українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Київ не сяде за стіл переговорів з бойовиками, тому “ДНР” і “ЛНР” не мають “жодних перспектив у майбутній системі врегулювання”.

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– Якщо буде безпека, буде система виведення військ, відновлений контроль кордону, то, власне, де місце цієї окупаційної адміністрації? Відповідь – ніде, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що намагання України змінити формат Мінських перемовин можуть мати “непоправні наслідки”.

Джерело: АТR