Закон про внутрішній водний транспорт – важливий крок до ЄС

Законопроект про внутрішній водний транспорт – це документ про річки, який має об’єднати інтереси держави і бізнесу та сприяти річковим перевезенням. Про це заявив Владислав Криклій під час онлайн-прес-конференції.
Міністр інфраструктури назвав символічним те, що завтра стартує літня навігація, тому коли депутати ухвалять законопроект загалом, буде вже постійне та стабільне фінансування.
– Дніпро – важлива транспортна артерія, яка об’єднує Україну як морську державу з Європою, а за всю незалежність його майже не використовували. Тому ця реформа є пріоритетною для президента, – каже міністр.
Зі свого боку ЄС підтримує законопроект про ВВТ й вважає, що він є дуже важливим.
– Оскільки це питання внесено до угоди про асоціацію, Україна має гармонізувати своє законодавство з законодавством Європи, – зазначив посол ЄС Мааті Маасікас.
За його словами, наразі можливості Дніпра використовуються лише на 10%, а закон дасть змогу відкрити для України континентальні перевезення та ринок всієї Європи.
Одне із завдань міністерства – перенести на річку 45 млн тонн вантажних перевезень, зазначив Криклій. Це дасть змогу розвантажити дороги та економити до 250 млн грн на рік на ремонті автошляхів.
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Ухвалення законопроекту загалом дозволить:
- Модернізувати шлюзи, оскільки зараз вони на 75% зношені.
- Лібералізувати ринок, який розвине міжнародну торгівлю та допоможе швидше вийти на заплановий обсяг вантажоперевезень.
- Реалізувати безкоштовне проходження шлюзів, звільнення суден внутрішнього плавання від портових зборів, що стимулюватиме річкові перевезення.
- Залучити інвестиції для суднобудування, наразі судна мають вік 30+.
За словами Криклія, одне з головних завдань проекту закону – щоб простіше, легше і краще працювалося бізнесу та була мотивація розвивати річкові перевезення. За допомогою реформи вантажопотік зросте вже за наступні два роки. Посол ЄС запевнив, що Європейський інвестиційний банк і ЄБРР уже висловили фінансову зацікавленість у цьому проекті та готові виділяти Україні кошти.
До слова, Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 потяги, але їхню кількість можуть збільшити. Про це повідомив Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.