Закон про внутрішній водний транспорт – важливий крок до ЄС

Законопроект про внутрішній водний транспорт – це документ про річки, який має об’єднати інтереси держави і бізнесу та сприяти річковим перевезенням. Про це заявив Владислав Криклій під час онлайн-прес-конференції.

Міністр інфраструктури назвав символічним те, що завтра стартує літня навігація, тому коли депутати ухвалять законопроект загалом, буде вже постійне та стабільне фінансування.

– Дніпро – важлива транспортна артерія, яка об’єднує Україну як морську державу з Європою, а за всю незалежність його майже не використовували. Тому ця реформа є пріоритетною для президента, – каже міністр.

Зі свого боку ЄС підтримує законопроект про ВВТ й вважає, що він є дуже важливим.

– Оскільки це питання внесено до угоди про асоціацію, Україна має гармонізувати своє законодавство з законодавством Європи, – зазначив посол ЄС Мааті Маасікас.

За його словами, наразі можливості Дніпра використовуються лише на 10%, а закон дасть змогу відкрити для України континентальні перевезення та ринок всієї Європи.

Одне із завдань міністерства – перенести на річку 45 млн тонн вантажних перевезень, зазначив Криклій. Це дасть змогу розвантажити дороги та економити до 250 млн грн на рік на ремонті автошляхів.

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Ухвалення законопроекту загалом дозволить:

Модернізувати шлюзи, оскільки зараз вони на 75% зношені.

Лібералізувати ринок, який розвине міжнародну торгівлю та допоможе швидше вийти на заплановий обсяг вантажоперевезень.

Реалізувати безкоштовне проходження шлюзів, звільнення суден внутрішнього плавання від портових зборів, що стимулюватиме річкові перевезення.

Залучити інвестиції для суднобудування, наразі судна мають вік 30+.

За словами Криклія, одне з головних завдань проекту закону – щоб простіше, легше і краще працювалося бізнесу та була мотивація розвивати річкові перевезення. За допомогою реформи вантажопотік зросте вже за наступні два роки. Посол ЄС запевнив, що Європейський інвестиційний банк і ЄБРР уже висловили фінансову зацікавленість у цьому проекті та готові виділяти Україні кошти.

До слова, Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 потяги, але їхню кількість можуть збільшити. Про це повідомив Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.