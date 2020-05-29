Спалах коронавірусу у столичній лікарні швидкої допомоги. Шестеро медпрацівників госпіталізовано до інфекційних лікарень, ще 18 контактних, у частини із яких позитивні результати тестів – на самоізоляції.

Про це повідомив керівник медзакладу Олександр Ткаченко.

– 18 чоловік – це ті, які були в контакті. Частина із них має позитивне ПЛР, але без клінічних проявів. Вони находяться на самоізоляції під наглядом за місцем проживання. Тиждень тому до нас був переведений з іншої лікарні пацієнт з гострим інфарктом міокарда, експрес-тест у нього був негативним.

Він у нас лікувався, але, на жаль, помер від інфаркту. На розтині у нього була застійна пневмонія, тому йому зробили ПЛР-тестування. Воно виявилося позитивним, – Олександр Ткаченко, генеральний директор Київської міської клінічні лікарні швидкої медичної допомоги.

Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, наразі зачинено на карантин, там проводять санітарну дезінфекцію. Разом з тим перевіряють і працівників травматології. У одного з тамтешніх лікарів захворіла дружина.

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– Травматологію ми не закривали, але ми там тестуємо медичних працівників і тимчасово не госпіталізуємо туди пацієнтів. Таких хворих бере на себе друге відділення травматології. У нас їх два, – поточнив Олександр Ткаченко.

У закладі кажуть: стан усіх хворих медпрацівників, а це і лікарі, і молодших медперсонал, задовільний. Ще днями у важкому стані в Олександрівській лікарні була кардіолог, але нині її стабілізували.

– Щодо ситуації у лікарні швидкої допомоги, загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом, але виявили їх не за один день, а впродовж двох тижнів. Медзаклад надає допомогу пацієнтам, що потрапляють сюди в екстрених ситуаціях, і лікарі можуть не знати, що працюють з хворим на Covid-19, адже немає часу на тестування, бо життя людини висить на волосині, – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Також він сказав, що у Києві тільки за минулу добу коронавірус підтвердили у 17 медпрацівників. За весь період пандемії у столиці інфікувалося 420 осіб. Це 14% від усіх хворих киян.

За словами Кличка, більшість медиків занедужали саме на роботі.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що за минулу добу в Україні зафіксовано 429 нових випадків Covid-19. Загальна кількість заражених зросла до 22 811. Одужало 495 людей, а 10 хворих померло.