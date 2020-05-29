Декана юрфаку університету Шевченка Івана Гриценка викрили в плагіаті

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти встановив наявність плагіату в наукових роботах і науковій діяльності декана юридичного факультету університету Шевченка Івана Гриценка.

– За результатами перевірки, Комітет з питань етики встановив, що в деяких наукових роботах доцент Гриценко допустив оприлюднення наукових результатів, написаних іншими особами, як результатів власного дослідження без зазначення авторства, – йдеться в рішенні Комітету.

Також доцент публікував свої старі матеріали, видаючи їх за нові роботи.

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Комітет надасть КНУ ім.Тараса Шевченка всі матеріали, на підставі яких ухвалювали рішення про плагіат робіт Гриценко, з пропозицією забезпечити об’єктивне і неупереджене розслідування.

Також Комітет рекомендує закладам вищої освіти звернути увагу не необхідність реальної реалізації політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

Нагадаємо, КНУ імені Тараса Шевченка увійшов у рейтинг найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings.