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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 22 811 осіб.

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11:02 - 29 травня

Станом на 29 травня чотири області поки не готові послаблювати карантинні обмеження

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, ситуація у Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях не дозволяє послабити карантин.

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10:55 - 29 травня

Найбільшу кількість підтверджених за добу випадків коронавірусу зафіксували у Чернівецькій області – 58 хворих.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 58, Львівській області – 50 та місті Київ – 56.

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09:37 - 29 травня

В Україні зафіксували 22 811 випадків коронавірусної хвороби. З них 679 летальних, 8 934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 957 випадків;
  • Волинська область — 863 випадки;
  • Дніпропетровська область — 930 випадків;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 694 випадки;
  • Закарпатська область — 1147 випадків;
  • Запорізька область — 431 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1360 випадків;
  • Кіровоградська область — 503 випадки;
  • Київ — 2849 випадків;
  • Київська область — 1535 випадків;
  • Львівська область — 1563 випадки;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 284 випадки;
  • Одеська область — 878 випадків;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1628 випадків;
  • Сумська область — 167 випадків;
  • Тернопільська область — 1145 випадків;
  • Харківська область — 1011 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 407 випадків;
  • Чернівецька область — 3259 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 150 випадків.

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09:30 - 29 травня

Україна пропонуватиме іншу стратегію боротьби з коронавірусом у разі можливої другої хвилі захворювання.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він зазначив, що друга хвиля Covid-19 може початися восени. Тому до того часу потрібно підготувати систему охорони здоров’я, щоб знову не вводити тотальний карантин.

– Коли ми вперше вводили тотальний карантин, то поступово послаблювали заходи. Цей досвід оцінять експерти, і ми пропонуватимемо зовсім іншу стратегію боротьби, – сказав він.

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08:53 - 29 травня

Станом на 8.00 у Львівській області зафіксували 50 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих становить 1 563.

За минулу добу лабораторні центри в місті провели 359 ПЛР-тестів.

Від початку епідемії в області померли 49 хворих, вилікувався 361 пацієнт.

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07:47 - 29 травня

У Луцьку на коронавірус захворіли троє стоматологів державної клініки. Наразі триває епідеміологічне розслідування.

Загалом у Волинській області на Covid-19 хворіє 851 людина.

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07:40 - 29 травня
Як працюватимуть спортивні клуби на карантині

З 1 червня в Україні відновлюють роботу спортивні клуби. В умовах коронавірусу робота тренажерних залів і басейнів буде з обмеженнями.

Так, спортивні установи зможуть працювати тільки при таких умовах:

  • Співробітники повинні бути в масці або респіраторі. Перед зміною проводиться температурний скринінг. Ті, у кого температура вище 37,2 ° C не допускаються до роботи.
  • При вході перевірка температури всім відвідувачам. Люди, у яких температура вище 37,2 ° також не допускаються до тренувань.
  • На вході має бути місце для засобів обробки рук. Це повинні бути спиртовмісні антисептики з концентрацією активнодіючими речовинами понад 60% і більше 70% для етилових спиртів.
  • На 10 кв. м. дозволяється перебування не більше однієї людини для індивідуальних занять, для групових – не більше ніж одна людина на 5 кв. м.
  • Групові тренування дозволяютьсяя тільки за попереднім записом.
  • Транслювати на екранах і оголошувати заходи індивідуальної профілактики.
  • Одночасно використовувати роздягальні душові кабіни на рівні не більше 50%. Використовувати клієнти повинні тільки кожну другу шафку.
  • Відстань між тренажерами для кардіо-занять повинна бути не менше 2,5 метрів.

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00:08 - 29 травня

У дев’ятьох військовослужбовців на Рівненському полігоні підтвердили коронавірус.

Підозру на коронавірус було виявлено під час планового ПЛР-тестування на полігоні ще 24 травня.

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23:22 - 28 травня

Лабораторний центр Чернівецької області дослідив 486 зразків на коронавірус.

За результатами, одужав ще 21 буковинець, однак нових випадків коронавірусу – 58.

Загальне число хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3 259 осіб.

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22:08 - 28 травня

У Київській міській лікарні швидкої допомоги коронавірус виявили у 21 медичного працівника. Зазначимо, що лікарі самостійно робили тести ПЛР, бо не змогли домогтися, аби це надала їм лікарня.

Цей медзаклад не відноситься до опорних лікарень у боротьбі з Covid-19, однак там у відділенні лежать інфіковані пацієнти.

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