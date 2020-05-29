Станом на 29 травня у Києві зафіксували 2 849 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 56 людей захворіли на Covid-19, серед них – 17 медиків.
За період пандемії у столиці 65 людей померли від вірусу, за останню добу – одна особа, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Серед захворілих:
- 18 жінок віком від 22 до 73 років;
- три дівчинки, яким 4, 8 та 9 років;
- 29 чоловіків від 26 до 67 років;
- шестеро хлопчиків від 2 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 432 хворих;
- Шевченківський район – 193 хворих;
- Солом’янський район – 255 хворих;
- Дніпровський район – 271 хворий;
- Святошинський район – 219 хворих;
- Деснянський район – 311 хворих;
- Подільський район – 147 хворих;
- Голосіївський район – 237 хворих;
- Оболонський район – 220 хворих;
- Дарницький район – 564 хворих.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
Читайте: В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися
З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Станом на 29 травня загальна кількість заражених коронавірусом зросла до 22 811 осіб, за добу – 429 нових випадків.