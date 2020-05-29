Станом на 29 травня у Києві зафіксували 2 849 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 56 людей захворіли на Covid-19, серед них – 17 медиків.

За період пандемії у столиці 65 людей померли від вірусу, за останню добу – одна особа, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

18 жінок віком від 22 до 73 років;

три дівчинки, яким 4, 8 та 9 років;

29 чоловіків від 26 до 67 років;

шестеро хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 432 хворих;

Шевченківський район – 193 хворих;

Солом’янський район – 255 хворих;

Дніпровський район – 271 хворий;

Святошинський район – 219 хворих;

Деснянський район – 311 хворих;

Подільський район – 147 хворих;

Голосіївський район – 237 хворих;

Оболонський район – 220 хворих;

Дарницький район – 564 хворих.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Станом на 29 травня загальна кількість заражених коронавірусом зросла до 22 811 осіб, за добу – 429 нових випадків.