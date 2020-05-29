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Факти / Україна / Суспільство

Квитки від €20: Wizz Air відкриває рейс Київ-Зальцбург

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала відкриття нового напрямку: літаки лоукостера тепер літатимуть з Києва до австрійського міста Зальцбург і назад.

Маршрут відкривається з 1 липня 2020 року.

– Рейси виконуватимуться у середу та неділю, – йдеться у повідомленні прес-служби авіакомпанії.

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Квитки на літаки цього маршруту коштуватимуть від €20.

Нагадаємо, раніше ми писали, що угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air переносить рейси з України до 15 червня. У зв’язку зі скасуванням рейсів, пасажири зможуть повернути всю вартість квитків. Авіакомпанія заявила про готовність компенсувати витрати на їх придбання.

Джерело: Wizz Air

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