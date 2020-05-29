На дорогах столиці утворилися затори. Станом на 17.00 Київ став у 7-бальних заторах.

Так, через ремонті роботи машини стали від метро Почайна до Північного моста. Також стоїть міст від заїзду на вулицю Бальзака до Степана Бандери.

З центру до Оболоні стоїть вулиця Набережно-Рибальська, а також Набережно-Хрещатицька.

В районі Подолу утворилися затори на багатьох вулицях.

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Також машини стоять на проспекті Перемоги – від метро Нивки до метро Політехнічний інститут.

Ускладнений рух на кільцевій дорозі.

На Лівому березі наразі майже без заторів, лише невеликі тянучки.

До слова, вартість квитків у залізничному і міському транспорті після послаблення карантину в Україні не підвищуватиметься.