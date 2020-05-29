Мобільні гроші: швидкі та зручні грошові перекази замість гаманця

Карантин не лише вносить корективи в звичне життя українців, але і став стимулом до освоєння нових платіжних технологій. Багато хто дізнався, як мобільний телефон та смартфон можуть замінити звичні готівку та навіть банківські картки. Особливо в нагоді стають мобільні фінансові сервіси для тих, хто не має банківських карток.

До карантину передати комусь гроші взагалі не було проблемою — банківський переказ або просто із рук у руки. Але з впровадженням карантинних обмежень доступ до банківських або поштових відділень ускладнився: одні зачинені, а до працюючих черги на вулиці. Через обмеження руху громадського транспорту навіть передати готівку, мешкаючи в одному місті, стало складно.

Рахунок мобільного телефону замість гаманця

За даними міжнародної платіжної системи MasterCard в Україні 37% людей взагалі не мають банківської картки чи рахунку. Саме зараз у нагоді українцям стають їхні мобільні телефони — багато хто дізнається про можливості мобільних переказів та навіть розрахунків.

– Моя мама-пенсіонер досі не оформила собі банківської картки. І до карантину я їй переказував гроші просто на банківське відділення — так вона і гроші отримає, і прогуляється. З впровадженням карантинних обмежень нам довелось освоїти не тільки смартфон, але і мобільні перекази — це виявляється доволі просто! Тепер мама сама може оплачувати свій домашній інтернет, телебачення та навіть комуналку, — ділиться Дмитро із Одеси, який знайшов зручний спосіб підтримати фінансово маму на Чернігівщині.

Як переказати гроші з мобільного рахунку

Переказати гроші з мобільного на мобільний — не складніше, аніж перевірити власний баланс. Транзакції доступні лише абонентам передплаченого зв’язку. Цей сервіс доступний просто на сайті money.kyivstar.ua/, або в мобільному додатку Смарт-гроші для платформ Android та iOS.

Власники кнопкових телефонів можуть переказувати гроші один одному за допомогою простих USSD-команда *124* сума переказу *380 номер телефону # та кнопка виклику.

Переказувати гроші з балансу мобільного можна як між абонентами мережі Київстар — для них ці транзакції безкоштовні, так і абонентам інших мобільних операторів — для таких переказів діє комісія лише 2,5%.

Для здійснення переказів чи розрахунків достатньо, щоб на балансі мобільного рахунку була потрібна сума. Спеціальна форма на сайті допоможе легко та швидко зробити оплату. На цьому ж сайті можна переказувати гроші з балансу мобільного телефона на банківську картку.

– Коли мені потрібно комусь із знайомих скинути невелику суму, я навіть не запитую в них номери карт — вони не завжди є під рукою, і я не знаю людей, які б напам’ять знали номер своєї картки. Натомість номери своїх телефонів ми знаємо точно, а номери телефонів один одного ми завжди маємо у записнику смартфона. Тож я часто просто скидаю гроші на баланс мобільного та даю людині в месенджер посилання на сайт Київстар, де отримувач мого переказу за потреби може переказати гроші з мобільного балансу просто на банківську картку, — розповіла киянка Світлана про свій досвід користування.

Читайте: Заробітчани з початку 2020 переказали додому більше грошей, ніж за цей період у 2019

Які послуги можна оплачувати з мобільного рахунку

На сайті money.kyivstar.ua понад 3 тис. послуг, які можна легко оплатити з балансу мобільного номера. До цього онлайн-каталогу постійно приєднуються нові партнери, тож перелік послуг розширюється.

– На моїй банківській картці закінчились гроші, коли підійшов термін оплати домашнього інтернету. І тут я згадав, що на мобільному рахунку є певний запас. Цей надлишок став у нагоді — його я перевів через сайт інтернет-провайдеру, щоб не залишитись у карантині без інтернету. Цих коштів на рахунку мобільного мені потім ще й вистачило на сплату невеликого кредиту — мій банк є серед платіжних партнерів Київстар, — згадує Сергій із Дніпра про своє знайомство з мобільними платежами.

Абоненти мають доступ до платіжних сервісів фінансових партнерів за допомогою ресурсів Київстар для погашення банківських кредитів та позичок інших фінансових установ, отримання кредитів, оплати за комунальні послуги, сервіси міжнародного зв’язку та інтернет-провайдерів, за послуги зі страхування та десятки інших сервісів.

– Мій батько привіз маму до аптеки та неправильно припаркувався. Працівники поліції виписали протокол про порушення, а батько був у розпачі. Телефонує мені та пояснює ситуацію. Я одразу згадав про можливість оплатити штраф з мобільного рахунку – сам так робив. Скинув батькові на номер мобільного потрібну суму на сплату штрафу, і пояснив, як його сплатити на сайті money.kyivstar.ua. Він був вражений, як швидко це можна зробити, а мама навіть не встигла помітити, що трапилося, — розказав Павло із Києва, батьки якого мешкають у невеличкому містечку на Волині.

Тож карантин та пов’язані з ним обмеження не лише докорінно змінюють повсякденні звички українців, але й призвичаюють їх до нових онлайн сервісів на базі мобільних телефонів. А миттєві грошові перекази та сплата товарів або послуг з мобільного рахунку — зручна альтернатива готівковим розрахункам та банківськім карткам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ломбардам в Україні дозволять здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.