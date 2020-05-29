Україна пропонуватиме іншу стратегію боротьби з коронавірусом у разі можливої другої хвилі захворювання.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він зазначив, що друга хвиля Covid-19 може початися восени. Тому до того часу потрібно підготувати систему охорони здоров’я, щоб знову не вводити тотальний карантин.

– Коли ми вперше вводили тотальний карантин, то поступово послаблювали заходи. Цей досвід оцінять експерти, і ми пропонуватимемо зовсім іншу стратегію боротьби, – сказав він.

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Віктор Ляшко також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

Оскільки, у разі другої хвилі, Covid-19 може розвиватися за сценарієм грипу та грипоподібних хвороб.

Раніше у МОЗ прогнозували, що в Україні 22 червня можуть не зафіксувати жодного нового випадку Covid-19. Однак більш впевнено прогнозувати “нульовий приріст” випадків можна буде, коли медики визначать, чи є у коронавірусу сезонність.