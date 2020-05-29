МОЗ придбав необхідні костюми для захисту українських лікарів, які працюють над ліквідацією наслідків пандемії коронавірусу. Їхня вартість, 488 грн за одиницю, повністю виправдана та відповідає стандарту.

Закупівля відповідала усім критеріям прозорості, вважає експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

– Закуплені костюми біологічного захисту, вони відповідають необхідному стандарту 14126 Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. У виробника є всі необхідні документи, які це підтверджують: сертифікати, які визнаються всією Європою, відповідність стандартам ISO. Так, на ринку вони коштують 488 грн за штуку, – повідомив Юрій Гаврилечко.

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За його словами, придбані костюми допоможуть вратувати не одне людське життя.

– Дорого? Ну якщо ми оцінюємо життя та здоров’я наших лікарів у менш як 500 гривень, тоді можливо. Я нагадаю, що за час епідемії коронавірус підхопили 20% наших лікарів! Невже ця цифра нікого не дивує? Чому так сталося? Бо теж все було дорого, – додає Юрій Гаврилечко.

Економія на костюмах може коштувати Україні життя кваліфікованих лікарів, підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому для медиків не закуплять захисні костюми українського виробництва.

Джерело: Юрій Гаврилечко