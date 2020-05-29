Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою ситуацію з пандемією коронавірусу у світі та в Україні.

Під час розмови глава МВФ повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої короткострокової програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

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Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

– Дякую за стабільне партнерство та конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом, – зазначив президент України.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує, що МВФ затвердить пакет позик у розмірі $5 млрд уже 5 червня 2020 року на засіданні директорів.

Уже наступного дня, 6 червня, Україна має отримати перший транш у розмірі $1,9 млрд.