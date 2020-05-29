Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 травя на рівні 26,9 грн.

Це на 10 копійок нижче, ніж у попередній банківський день.

Офіційний курс євро встановили на рівні 29,6 грн, що також на 10 копійок нижче за попередній день.

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Курс валют в Україні від НБУ на 29.05: