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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ зміцнив гривню: курс валют на 29 травня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 травя на рівні 26,9 грн.

Це на 10 копійок нижче, ніж у попередній банківський день.

Офіційний курс євро встановили на рівні 29,6 грн, що також на 10 копійок нижче за попередній день.

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Курс валют в Україні від НБУ на 29.05:

  • 1 долар США – 26,9 грн;
  • 1 євро – 29,62 грн;
  • 1 польський злотий – 6,70.

До слова, за прогнозами економіста, курс долара влітку не зазнає значних коливань і буде на рівні 27 грн за долар.

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