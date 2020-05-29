Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 травя на рівні 26,9 грн.
Це на 10 копійок нижче, ніж у попередній банківський день.
Офіційний курс євро встановили на рівні 29,6 грн, що також на 10 копійок нижче за попередній день.
Читайте: З початку місяця Нацбанк викупив на міжбанку близько $600 млн
Курс валют в Україні від НБУ на 29.05:
- 1 долар США – 26,9 грн;
- 1 євро – 29,62 грн;
- 1 польський злотий – 6,70.
До слова, за прогнозами економіста, курс долара влітку не зазнає значних коливань і буде на рівні 27 грн за долар.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==