Побороти коронавірус: які наслідки залишає хвороба

Covid-19 всього за лічені місяці спричинив світову епідемію, але і для медиків, і навіть для науковців ця хвороба й досі лишається маловивченою. Та одне відомо точно: насамперед вірус вражає легені.

Керівник реанімаційного відділення Рівненської міської лікарні Андрій Огінський зазначає, що хвороба залишає після себе фіброзні зміни в легенях, в багатьох можуть виникати і хронічні обструктивні захворювання легень.

Ті, хто перехворіли коронавірусом, уже повинні готуватися до швидкого підхоплення пневмонії, а ще доведеться обійтися без серйозних фізичних навантажень.

Останні дослідження показали, що вірус несподіваним чином змінює структуру серця. У хворих може збільшитися правий шлуночок, що загрожує раптовим інфарктом. Та навіть якщо цього і вдається уникнути, серцево-судинна система все одно страждає.

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Нагадаємо, німецькі вчені заявили, що у частини населення може бути імунітет до коронавірусу.