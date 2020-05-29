Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр охорони здоров’я Максим Степанов відвідали завод-фракціонатор Biopharma під час робочої поїздки у Білу Церкву.

– Ми підтримуємо українських виробників. Інноваційних, конкурентоздатних, амбітних. Вони є доказом того, що вітчизняне виробництво може конкурувати з найбільш просунутими світовими лідерами. Вони довели, що українська фарм-індустрія має перспективи. Ми будемо розвивати з ними державно-приватне партнерство, що дасть імпульс для розвитку галузі і посилить нашу державу, – зазначив прем’єр-міністр після огляду відритого у 2019 році новітнього заводу-фракціонатора компанії Biopharma.

Завод-фракціонатор компанії Biopharma – найновіший з усіх збудованих останнім часом у світі. Тут зібрані найкращі технології, що повністю відповідають світовим стандартам. Завод здатен переробити до 1 млн літрів плазми крові на рік та забезпечити потреби України в життєво необхідних препаратах з плазми крові.

На сьогодні, крім роботи на національний ринок, підприємство виконує контракти на виробництво та поставку препаратів з плазми крові в декілька країн світу.







Шмигаль та Степанов відвідали завод-фракціонатор Biopharma під час поїздки у Білу Церкву / 2 фотографии

Президент компанії Biopharma Костянтин Єфименко зазначив, що за умови підтримки державою національної фармацевтичної індустрії, вона може більше розкрити свій потенціал та показати надзвичайно високі результати.

– Взагалі, державно-приватне партнерство в різних галузях неодноразово доводило свою ефективність. Це світова практика із сотнями успішних кейсів, – зазначив Костянтин Єфименко.

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Глава уряду подякував всім медикам та фармацевтам, які роблять свою важливу справу в умовах пандемії.

Нагадаємо, компанія Biopharma входить в Міжнародний альянс виробників препаратів із плазми та спільними зусиллями із фахівцями із США, Японії, Великої Британії, Німеччина та Австралії розробляє специфічний гіперімунний імуноглобулін потенційно ефективний проти Covid-19. Для початку технологічного процесу Biopharma збирає плазму #500donoriv, які перехворіли коронавірусною хворобою.

Для бажаючих стати донорами та пройти безкоштовне тестування на наявність антитіл до Covid-19 високоточним метод ІХЛА працює всеукраїнська гаряча лінія 0800 600 003.

Раніше ми писали, що університети Великої Британії розпочали випробування хлорохіну та гідроксихлорохіну проти коронавірусу.