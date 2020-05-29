Гроші за придбані на рейси компанії Ryanair квитки повернуть, але це може зайняти до півроку.

Про це заявив глава ірландського лоукосту Ryanair Майкл О’Лірі.

За його словами, обробка заявок на загальну вартість квитків в €1,2 млрд може тривати від трьох до шести місяців.

О’Лірі пояснив рекордну кількість необроблених запитів, зокрема, обмеженням у роботі відділу повернення. Останній має запрацювати у звичному режимі з 1 червня, додав глава компанії.

Читайте: Ryanair очікує відновлення цін на квитки через 2 роки

Частину заявок Ryanair уже опрацювала – клієнтам видали ваучери на придбання нових квитків або переоформили політ на іншу дату.

Як повідомлялося, Ryanair в Україні відновить тільки 24 із 47 маршрутів влітку.

Джерело: avianews