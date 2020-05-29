Вже у суботу, 30 травня, ТРЦ відновлюють свою роботу у Києві. Хоча більшість з них вже давно була готова до відкриття, влада міста дала дозвіл лише зараз.

Багато людей чекають цього, адже хочуть відволіктися від щоденних новин про пандемію коронавірусу та економічної кризи.

Але ТРЦ потрібно потурбуватися, щоб усі його відвідувачі мали якомога менші шанси підхопити Covid-19 або заразити ним інших.

Факти ICTV розповідають, які заходи безпеки вводять торговельно-розважальні центри і чого чекати бізнесу.

Заходи безпеки

Одна з перших речей, про які потурбувалися в ТРЦ – забезпечення належних заходів безпеки для відвідувачів. Йдеться не лише про такі банальні речі, як обов’язкове носіння масок та дотримання дистанції.

Наприклад, на вході до Ocean Plaza звична для багатьох рамка тепер слугуватиме не лише металодетектором. Вона також перевірятиме температуру людей і наявність у них на обличчі маски.

Звичайно, без захисних масок під час карантину в Україні на шопінг вас ніхто не пустить.

У коментарі Фактам ICTV директор ТРЦ Dream Town Роман Ємець заявив, що у торговельно-розважальному центрі ведеться ретельна підготовка до відкриття і дотримання усіх заходів безпеки.

– На кожному вході у нас стоятимуть точки, де можна продезінфікувати руки з нагадуванням, як правильно це робити. На ескалаторах є нагадування про дотримання дистанції в 1,5 метра… На кожному ліфті є нагадування про те, що в ньому має перебувати не більше двох осіб. На вході в магазини у нас є так звані світлофори, на яких, виходячи з 10 кв. м на одну людину, ми поставили максимальну кількість відвідувачів, – розповів Ємець.

Тобто якщо ви бачите, що у магазині більше 50 осіб, а це вже небезпечний рівень, то краще почекати або піти в інший магазин.

За словами директора Dream Town, стежити за дотриманням обмеження кількості людей в магазині будуть як охоронці ТРЦ, так й працівники окремих магазинів.

У багатьох ТРЦ також буде розмітка, яка нагадуватиме відвідувачам про соціальне дистанціювання, а служби прибирання працюватимуть у посиленому режимі.

Персонал стежитиме не лише за кількістю людей у магазинах, але й за дотриманням правил безпеки. Порушників можуть попросити покинути ТРЦ.

– Я вважаю, що нині люди дотримуватимуться введених обмежень самостійно. Але ми залишаємо за собою право вимагати дотримуватися носіння масок, рукавичок тощо. Аж до того, що ми можемо попросити покинути торговий центр… або ж викликати поліцію, – каже Ємець.

За його словами, посилення безпекових заходів, на кшталт зменшення максимальної кількості людей у магазинах, збільшення дезинфікувальних засобів у ТРЦ тощо можливе, якщо епідеміологічна ситуація у Києві погіршуватиметься.

Відновлення бізнесу

Звичайно, карантин сильно вплинув на ведення бізнесу в усіх його проявах. Комусь довелося адаптуватися до продажу товарів онлайн, а дехто навіть не зміг його пережити.

Директор Dream Town каже, що всі магазини, які працюють в ТРЦ, відкриються 30 травня. Лише один з них припиняє свою роботу, але він не пов’язує це з карантином.

– У нашому випадку є лише один проект, який не відкриється. Однак я б не пов’язував це з періодом карантину. Це, скоріше, планові заходи. Він погано працював, тому і буде закритий. Решта поки працюватимуть, – пояснює Ємець.

Однак швидкого відновлення бізнесу не буде. Ситуація в областях, де вже відкрили ТРЦ, показує, що певний час люди купуватимуть, оскільки є так званий відкладений попит.

За словами Ємця, йдеться про гроші, які громадяни планували витратити протягом останніх двох з половиною місяців, але просто не могли через введення карантинних обмежень. Тобто перші тижні очікується більша активність покупців, а потім вона піде на спад, доки не відбудеться повернення людей на роботу.

– В одному Dream Town розташовується близько 750 бізнесів, які забезпечують роботою близько 10 тис. осіб. Останні два місяці вони перебували, фактично, без доходів. І для того, щоб вони заробили і почали знову витрачати, необхідно приблизно два місяці. Приблизно три-чотири тижні не буде падіння, але потім, коли нові гроші в економіку додаватимуться повільно, очікуємо деякого падіння. До середини серпня можна очікувати тих цифр в обігу торгових центрів, які вже можуть піддаватися аналізу, – каже він.

Нині не відомо, які саме послаблення для бізнесів будуть в ТРЦ, але більшість з них ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб досягти певного компромісу.

Коли повністю відновиться бізнес в торгово-розважальних центрах – сказати важко. Будуть ті, хто дотримуватимуться карантину до останнього. А після зняття обмежень людям потрібно буде відновити фінансову стабільність.

– Ми очікуємо, що буде падіння трафіку (відвідувачів, – Ред.) приблизно на 30%, але з плином часу цей відсоток зменшуватиметься… Ми аналізували досвід Польщі, який показував, що який час був сплеск, але не більше тієї кількості людей, які приходили в ТРЦ до пандемії. Загалом усюди падіння близько 30-40%, – розповіла Фактам ICTV комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza Дар’я Завадська.

Крім того, восени ми відчуємо наслідки економічної кризи. За словами директора Dream Town, якщо б цього не було, що нині є просто фантастичним сценарієм, то до колишніх показників торговельні центри могли б повернутися у жовтні-листопаді 2020 року.

– У вересні-жовтні ми відчуємо наслідок падіння світової економіки. Я думаю, що знадобиться місяців шість-вісім для того, щоб вийти на показники лютого 2019 року. У першому кварталі 2021 року, якщо не буде жодних додаткових шокових моментів, ми повинні повернутися на рівень 2019 року, – пояснює Ємець.

Сьогодні залишається лише продовжувати працювати і сподіватися на якнайшвидше відновлення економічної активності країни. За найоптимістичнішими прогнозами, після неминучого падіння у 2020 році у 2021 році економіка України може продемонструвати більше зростання, ніж більшість країн Східної Європи.

Соціальна відповідальність

Під час відкриття ТРЦ велика відповідальність лягатиме і на плечі відвідувачів. Як би торгові центри не просили людей зберігати соціальну дистанцію, використовувати дезинфікувальні засоби та носити маски, вони не здатні на 100% це проконтролювати.

І нам всім необхідно максимально дотримуватися заходів безпеки. Наприклад, не потрібно знімати маску посеред ТРЦ, коли вже ви туди потрапили. Звичайно, це не стосується випадків, коли ви хочете сісти поїсти.

Якщо ваша маска з якихось причин під час відвідування торговельного центру стане непридатною, то потрібно буде її замінити. Наприклад, у ТРЦ Гулівер зробити це дуже просто. У ньому будуть розміщені автомати з масками, які можна буде придбати від 15 грн.

За словами PR-директора ТРЦ Гулівер Тетяни Атаджанової, автомати з масками та дезинфікувальними засобами намагалися розмістити так, щоб людям не довелося їх довго шукати.

Якщо ж у вас буде температура, то охорона лиш рекомендуватиме покинути територію ТРЦ. Але це не означає, що цим можна нехтувати.

– Охорона може кілька разів виміряти температуру у людини. Якщо вона буде 36,9°C, наближатиметься до 37°C, то людині не рекомендуватимуть відвідувати громадське місце. Але якщо вона не послухається, то охорона має право викликати поліцію, щоб вирішити це питання, – сказала Атаджанова.

Нині усім потрібно буде уникати зібрань великими групами в ТРЦ, зберігати дистанцію, обробляти руки після відвідування магазинів тощо.

Потрібно не забувати, що у разі погіршення ситуації влада може посилювати обмеження. І торгові центри знову можуть потрапити під удар і зачинити свої двері.

Якщо ми всі відповідально поставимося до поступового виходу з карантину і дотримуватимемось правил безпеки навіть тоді, коли завантаженість ТРЦ буде невеликою, то вже через кілька місяців зможемо без особливих перешкод відвідувати улюблені торговельні центри і повернутися до більш-менш нормального життя.

Владислав Бомбела