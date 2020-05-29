Відповідно до розпорядження №1133/0/206-19 Мінсоцполітики, у 2020 році передбачено 16 вихідних.

У розпорядженні вказані і дні, які рекомендовано зробити вихідними через свята.

Вихідні у 2020 році в Україні

1 січня – Новий рік;

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

19 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

7 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисника України.

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Рекомендується зробити вихідними

9 березня, понеділок – оскільки 8 березня випадає на неділю;

20 квітня, понеділок – оскільки 19 квітня (Великдень) випадає на неділю;

11 травня, понеділок – оскільки 9 травня випадає на суботу;

8 червня, понеділок – оскільки 7 червня (Трійця) випадає на неділю;

29 червня, понеділок – оскільки 28 червня (День Конституції) випадає на неділю.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

У наступному році також встановлюється скорочена тривалість робочого часу для:

працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень;

працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці – не більше 36 годин на тиждень.

Оскільки розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів ухвалює роботодавець самостійно, видавши наказ чи інший розпорядчий документ.

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