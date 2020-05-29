У 2020 році для абітурієнтів терміни допуску до пунктів проведення ЗНО збільшили до години. Раніше у них було 35-40 хвилин, щоб пройти всі процедури.

Про це повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі одного з телеканалів.

Вона пояснила, що цьогоріч для кожного учасника ЗНО у пропуску вказуватимуть часовий проміжок, коли потрібно заходити в пункт тестування. А щоб уникнути масового скупчення, всіх абітурієнтів поділять на невеликі групи.

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Тетяна Вакуленко також нагадала, що всі учасники тестування повинні бути в масках. Також радять мати сухі серветки та антисептики.

В пункт тестування пускатимуть, якщо температура тіла не перевищує 37,2°. Якщо ж у людини звичайна температура тіла вище норми, то потрібно взяти довідку у сімейного лікаря або терапевта, що це пов’язано з індивідуальними особливостями організму, а не з коронавірусом.

Нагадаємо, ЗНО у 2020 році проходитиме з 25 червня до 17 липня. Його перенесли на літо через запровадження карантину.

Нові дати проведення ЗНО-2020 раніше публікували Факти ICTV.