Після відкриття дитячих садочків з 1 червня 2020 року важливо створити безпечні умови для вихованців та персоналу, щоб не допустити поширення коронавірусу. Зокрема треба обмежити кількість дітей у групах та змінити графік чергових груп.

Станом на 29 травня 2020 року поки немає рішення усіх областей щодо відкриття закладів, повідомила Фактам ICTV в. о. міністра освіти Любомира Мандзій.

– Цей процес відбувається плавно, поступово, на сьогодні немає рішень усіх областей про можливість відвідувати заклади дошкільної освіти. Але раз у сім днів представники органів місцевої влади переглядають можливість послаблення, – додала Любомира Мандзій.

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За її словами, на вході дітям проводитимуть температурний скринінг, а у закладах встановлять антисептики. Батьків до дитячих садків пускати не будуть – вони можуть супроводжувати дитину лише до дверей.

– Потрібно забезпечити соціальну дистанцію та обмежити кількість дітей у групах відповідно до передбачених нормативів. Тобто якщо група розрахована на 15 чи 20 діток, це треба забезпечити, – уточнила Любомира Мандзій.

Крім того, буде змінений графік для чергових груп.

– Окремо встановити регламент для чергових груп. Для того, щоб ці дітки чергували і відвідуввали заклад за іншим графіком, – підсумувала Любомира Мандзій.

За виконанням заходів у дитячих садках слідкуватиме місцева влада та Держспоживслужба.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко озвучив правила перебування дітей у дитячих садках з 1 червня.