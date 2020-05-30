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Факти / Україна / Суспільство

Абітурієнти з Криму і ОРДЛО не проходитимуть обсервацію для складання ЗНО

Тим, хто приїжджає в Україну з-за кордону або окупованих територій, не потрібно проходити обов’язкову обсервацію для складання ЗНО.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Особи, які для складання зовнішнього незалежного оцінювання приїжджають в Україну з-за кордону або перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації або самоізоляції, якщо це саме для проходження ЗНО,- заявив Степанов.

Читайте: ЗНО-2020: дати проведення тестування

До речі, цьогоріч 91 навчальний заклад готовий прийняти випускників з окупованих територій за спрощеною процедурою.

Раніше ми писали, як проходитиме ЗНО-2020 і чи пустять з підвищеною температурою.

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