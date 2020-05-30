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Факти / Україна

Доба на Донбасі: 13 обстрілів та поранений військовий

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Вони обстріляли позиції наших військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як наслідок, один військовий отримав поранення.

Противник обстріляв позиції в районі Богданівки та Невельського, а біля населених пунктів Березове і Новотроїцьке ворог застосував гранатомети різних систем.

– Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли.

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За даними розвідки, 29 травня наші воїни поранили одного окупанта.

З початку поточної доби бойовики стріляли біля Авдіївки з гранатометів. Постраждалих серед українських військових немає.

Нагадаємо, 28 травня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі помер Юрій Межаков – командир 1-ї окремої танкової бригади.

Джерело: Штаб ООС

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