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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 30 травня зафіксовано 393 нових випадки захворювання на коронавірус, загальна кількість хворих в Україні становить 23 204 особи.

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Пряма трансляція
09:36 - 30 травня

Станом на 9.00 30 травня коронавірус в Україні зафіксували у 23 204 людей, за добу – 393 нових випадків.

– В Україні 23 204 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 696 летальних, 9 311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.

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22:57 - 29 травня

На Львівщині зафіксували 53 смерть від коронавірусу.

Чоловік, 72 років, із двобічною пневмонією 26 травня поступив у Центр легеневого здоров’я.

Помер 28 травня. Позитивний результат тесту, який підтвердив у нього наявність коронавірусу, отримали 29 травня.

У чоловіка були супутні захворювання – гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки.

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20:50 - 29 травня

Київський метрополітен з 1 червня введе обмеження на вхід, щоб змусити пасажирів дотримуватися необхідної дистанції.

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20:47 - 29 травня

Угорщина ввечері 29 травня відновить роботу пунктів пропуску Лужанка – Берегшурань і Вилок-Тісабеч на кордоні з Україною.

Ще два пункти пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья відкриють свої переходи в суботу 30 травня о 8.00.

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19:23 - 29 травня

МОЗ придбав необхідні костюми для захисту українських лікарів, які працюють над ліквідацією наслідків пандемії коронавірусу. Їхня вартість, 488 грн за одиницю, повністю виправдана та відповідає стандарту.

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18:20 - 29 травня

Волинська область частково виходить на другий етап ослаблення карантину.

В рамках ослаблення карантину у Волинській області запускають транспорт і відкривають дитячі садочки. При цьому ослаблення буде не у всіх районах.

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16:34 - 29 травня

У Львівській області карантин продовжили до 1 червня.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

– З початку тижня померло 12 людей, ще понад 300 отримали позитивний результат на коронавірус, – заявив він.

Рішення про послаблення прийматимуть у понеділок.

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16:14 - 29 травня

У лікарні швидкої допомоги у Києві шестеро медпрацівників госпіталізовано з діагнозом коронавірус. Ще 18 медиків на самоізоляції.

Про це повідомив керівник медзакладу Олександр Ткаченко.

Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, зачинено на карантин. Там проводять санітарну дезінфекцію.

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13:45 - 29 травня

Від коронавірусу в Чернівецькій області одужали вже 888 людей. Однак за минулу добу в регіоні зафіксували 58 нових випадків.

Наразі на коронавірус у Чернівецькій області хворіють 3 259 людей.

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12:22 - 29 травня

Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 56 людей. Із них 17 медиків.

За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за період пандемії – 65 летальних випадків.

На сьогодні у Києві вже 2 849 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус Київ 29.05

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