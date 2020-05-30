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Факти / Україна

Комплексна проблема: Ляшко про причини великої кількості хворих на Covid-19 серед медиків

Велика кількість хворих на коронавірус серед медиків пояснюється тим, що це комплексна проблема, яка залежить від багатьох факторів.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко зазначив, що показник у 20% хворих медпрацівників виник через те, що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньолікарняного поширення інфекційних хвороб в Україні приділяли мало уваги.

– У побудованій системі охорони здоров’я не було маршрутів пацієнтів, чітких безпечних і небезпечних зон. Не обговорювалось, як потрібно виходити з боксів, заходити в ординаторські, де повинна проводитися дезінфекція, – сказав він.

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Віктор Ляшко також додав, що всі вищезазначені дії обговорювалися тільки в межах навчального процесу, а на практиці інфекційна служба була не готова.

Нагадаємо, станом на 30 травня в Україні на коронавірус хворіють 4 475 медиків. Загалом динаміка коронавірусу в Україні йде на спад. За минулу добу зафіксували 393 випадки, загалом Covid-19 підтвердили у 23 204 людей.

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