У Полтавській області вже кілька днів поспіль не фіксують жодного нового випадку коронавірусу, а до цього кілька дні з’являвся лише один хворий.
Загалом одужали вже 244 жителі області, продовжують хворіти 11 людей.
Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 268 випадків захворювання.
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У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:
- Кременчук – 108,
- Полтава – 40,
- Кременчуцький район – 33,
- Миргородський район – 14,
- Горішні Плавні – 13,
- Кобеляцький район – 12,
- Зіньківський район – 10,
- Полтавський район – 7,
- Глобинський і Карлівський райони – по 5,
- Лубни – 4, Чутівський район – 4,
- Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Нагадаємо, загалом в Україні на 30 травня виявили 23 204 хворих на Covid-19, а за добу захворіло 393 людини.