У Полтавській області вже кілька днів поспіль не фіксують жодного нового випадку коронавірусу, а до цього кілька дні з’являвся лише один хворий.

Загалом одужали вже 244 жителі області, продовжують хворіти 11 людей.

Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 268 випадків захворювання.

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У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

Кременчук – 108,

Полтава – 40,

Кременчуцький район – 33,

Миргородський район – 14,

Горішні Плавні – 13,

Кобеляцький район – 12,

Зіньківський район – 10,

Полтавський район – 7,

Глобинський і Карлівський райони – по 5,

Лубни – 4, Чутівський район – 4,

Лубенський і Козельщинський райони – по 3,

Пирятинський та Оржицький райони – по 2,

Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Нагадаємо, загалом в Україні на 30 травня виявили 23 204 хворих на Covid-19, а за добу захворіло 393 людини.