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Факти / Україна

На Полтавщині вже кілька днів не фіксують нових випадків Covid-19

У Полтавській області вже кілька днів поспіль не фіксують жодного нового випадку коронавірусу, а до цього кілька дні з’являвся лише один хворий.

Загалом одужали вже 244 жителі області, продовжують хворіти 11 людей.

Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 268 випадків захворювання.

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У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

  • Кременчук – 108,
  • Полтава – 40,
  • Кременчуцький район – 33,
  • Миргородський район – 14,
  • Горішні Плавні – 13,
  • Кобеляцький район – 12,
  • Зіньківський район – 10,
  • Полтавський район – 7,
  • Глобинський і Карлівський райони – по 5,
  • Лубни – 4, Чутівський район – 4,
  • Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Нагадаємо, загалом в Україні на 30 травня виявили 23 204 хворих на Covid-19, а за добу захворіло 393 людини.

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