Начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ судитимуть за майже 800 тис. грн збитків

Начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ судитимуть через недбале ставлення до військової служби.

Слідство встановило, що військовослужбовець не належно контролював використання коштів, які були виділені військовій частині Вінницької області для капітального ремонту приміщення.

Тому у 2019 році підприємство-виконавець робіт отримало оплату за фактично невиконані ремонтні роботи, що спричинило державі збитки у розмірі понад 793 тис. грн.

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Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 425 КК України. У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

Раніше у ДБР повідомляли, що у Київській області військові ЗСУ вкрали з частини пального на 10 млн грн. У злочинній групі також були задіяні цивільні.

Фото: ДБР