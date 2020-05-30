PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ судитимуть за майже 800 тис. грн збитків

Начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ судитимуть через недбале ставлення до військової служби.

Слідство встановило, що військовослужбовець не належно контролював використання коштів, які були виділені військовій частині Вінницької області для капітального ремонту приміщення.

Тому у 2019 році підприємство-виконавець робіт отримало оплату за фактично невиконані ремонтні роботи, що спричинило державі збитки у розмірі понад 793 тис. грн.

Читайте: У Львові затримали патрульного, який виготовляв амфетамін

Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 425 КК України. У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

Раніше у ДБР повідомляли, що у Київській області військові ЗСУ вкрали з частини пального на 10 млн грн. У злочинній групі також були задіяні цивільні.

Фото: ДБР

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка