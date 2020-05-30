Батьки 11 малят, які зараз перебувають у готелі Венеція, нарешті змогли прилетіти за ними в Україну.

Чартер з двома десятками аргентинців о другій ночі приземлився в аеропорті Бориспіль.

Вони плачуть, плескають та вигукують українською Дякуємо! всім, хто наближав цю найважливішу в їхньому житті зустріч.

Пройшовши складних шлях безпліддя, витративши тисячі доларів на лікування та подолавши тисячі кілометрів від Буенос-Айресу до Києва, пари вийшли на фінішну пряму.

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Тепер перед головним побаченням з дітьми, їх розділяють кілька тижнів обсервації.

У Борисполі майбутніх батьків особисто зустрів посол Аргентини, щоб засвідчити підтримку і сприяння в подальшому оформленні громадянства немовлят.

Нагадаємо, через закриття кордонів іноземні батьки не можуть забрати з України 46 немовлят, народжених від сурогатних матерів. Нині діти перебувають у київському готелі Венеція.

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що допоможе батькам-іноземцям вивезти дітей від сурогатних матерів.