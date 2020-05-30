Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи і витрати за 2019 рік.

Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини у 2019 році становили 28 602 468 грн. У період з травня по грудень 2019 року він заробив на посаді президента 208 787 грн.

Крім того, у 2019 році родина президента отримала кошти за рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики загальною сумою 5,1 млн грн і витратила на придбання ОВДП 5,2 млн грн.

Ще 246 144 грн глава держави отримав після того, як продав корпоративні права усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра.

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Зокрема, Володимир Зеленський вже не має акцій у компанії Green Family LTD, в усіх чотирьох торгових марках, які були зареєстровані у Росії, іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Однак президент отримав роялті на суму 5 млн 48 тис. від використання торгових марок Вечірній квартал і Розсміши коміка.

Ще 3 млн 200 тис. родина Зеленських отримала за надання в оренду квартири у Великій Британії.

У 2019 році Володимир Зеленський витратив 11 млн 500 тис. грн як внесок до виборчого фонду кандидата в президенти України. Оплата консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers обійшлася йому у 567 875 грн.

В Офісі президента також зазначили, що поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом його дружини Олени Зеленської.

Загалом у 2019 році родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3 млн 600 тис. грн.

Нагадаємо, у травні 2019 року Володимир Зеленський також публікував свою декларацію. Тоді його річний дохід становив 9,2 млн грн (4,1 млн з яких була зарплата). Сума доходів його дружини становила 5,5 млн грн.