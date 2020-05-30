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Факти / Україна

В Україні зробили вже понад 6 тис. ІФА-тестів

ІФА-тести в Україні проводяться децентралізовано, наразі зроблено понад 6 тис. таких тестів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 30 травня.

– Тестування проводиться децентралізовано, тобто в районних, обласних лікарнях. Скрізь, де стоять відповідні лабораторії для можливості роботи з ІФА-тестами.

Наразі вже зроблено близько 6 300 ІФА-тестів, – сказав Степанов.

Читайте: ІФА-тести на імунітет до Сovid-19 почали робити у Львові

Очільник МОЗ уточнив, що ІФА-тест показує, чи перехворіла людина на коронавірусну хворобу.

Раніше ми детально розповідали, що таке метод ІФА-діагностування та чи є загрози під час такого тестування.

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