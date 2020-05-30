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Факти / Україна / Суспільство

З 1 червня Закарпатська область відкриває пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною

З 1 червня в Закарпатській області на кордоні зі Словаччиною відкривають пункти пропуску.

Відновлюють роботу такі КПП:

  • Ужгород – Вишнє Німецьке;
  • Малий Березний – Убля;
  • Малі Селменці – Великі Селменці.

Однак не дивлячись на відкриття кордону в Словаччині продовжує діяти надзвичайна ситуація, яку раніше ввели через пандемію коронавірусу.

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Тому будуть обмеження для осіб, які зможуть перетнути кордон.

Словацьку межу перетнути зможуть:

  • особи з дозволом на тривале перебування;
  • транзит;
  • особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.

Нагадаємо, 29 травня Міністерство охорони здоров’я дозволив пом’якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

Джерело: Олексій Петров

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