З 1 червня в Закарпатській області на кордоні зі Словаччиною відкривають пункти пропуску.
Відновлюють роботу такі КПП:
- Ужгород – Вишнє Німецьке;
- Малий Березний – Убля;
- Малі Селменці – Великі Селменці.
Однак не дивлячись на відкриття кордону в Словаччині продовжує діяти надзвичайна ситуація, яку раніше ввели через пандемію коронавірусу.
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Тому будуть обмеження для осіб, які зможуть перетнути кордон.
Словацьку межу перетнути зможуть:
- особи з дозволом на тривале перебування;
- транзит;
- особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.
Нагадаємо, 29 травня Міністерство охорони здоров’я дозволив пом’якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.
Джерело: Олексій Петров