З 1 червня в Закарпатській області на кордоні зі Словаччиною відкривають пункти пропуску.

Відновлюють роботу такі КПП:

Ужгород – Вишнє Німецьке;

Малий Березний – Убля;

Малі Селменці – Великі Селменці.

Однак не дивлячись на відкриття кордону в Словаччині продовжує діяти надзвичайна ситуація, яку раніше ввели через пандемію коронавірусу.

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Тому будуть обмеження для осіб, які зможуть перетнути кордон.

Словацьку межу перетнути зможуть:

особи з дозволом на тривале перебування;

транзит;

особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.

Нагадаємо, 29 травня Міністерство охорони здоров’я дозволив пом’якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

Джерело: Олексій Петров