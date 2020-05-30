як працюють ярмарки у києві

Сьогодні перший день, як у Києві запрацювали сільськогосподарські ярмарки.
Наразі торгівля поновилася у 8 районах.
Сьогодні торгують в Голосіївському (вул. Паньківська), Деснянському (вул. М.Закревського), Дніпровському (В.Нестайко), Оболонському (вул. Калнишевського), Печерському (вул.К.Білокур), Подільському (С. Бандери), Солом‘янському (вул. Стадіонна) та Шевченківському (Б.Гаврилишина) районах.
Як працюють столичні ярмарки
Більшість продавців в масках, але переважно на підборідді. Температуру ніхто нікому не міряє, покупці в масках, деякі – у рукавичках.
У декого на прилавках стоять антисептики, а від покупців ятки відгороджені захисною плівкою, хоч дехто торгує без неї.
Товар продають збоку та дають можливість покупцеві самостійно вибрати овочі голими руками – без рукавичок.
Продавці радіють, тому що відкрилися, хоча бідкаються, що сьогодні покупців майже немає через дощі.
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Покупці, в свою чергу, можуть радіти, що ціни не підвищили. Лише вартість апельсин трішки зросла. А ось полуницю, наприклад, віддають по 90 грн.
Одна з продавчинь розповіла, що складно працювати в масках – майже немає чим дихати. Тому й одягають, як люди підходять.
До речі, завтра, 31 травня, ярмарки працюватимуть лише в Голосіївському районі ( вул. М. Конева), Печерському (вул. Д. Маккейна) та Шевченківському (вул. Татарська).
Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня, однак з введенням послаблення. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.