як працюють ярмарки у києві

Сьогодні перший день, як у Києві запрацювали сільськогосподарські ярмарки.

Наразі торгівля поновилася у 8 районах.

Сьогодні торгують в Голосіївському (вул. Паньківська), Деснянському (вул. М.Закревського), Дніпровському (В.Нестайко), Оболонському (вул. Калнишевського), Печерському (вул.К.Білокур), Подільському (С. Бандери), Солом‘янському (вул. Стадіонна) та Шевченківському (Б.Гаврилишина) районах.

Як працюють столичні ярмарки

Більшість продавців в масках, але переважно на підборідді. Температуру ніхто нікому не міряє, покупці в масках, деякі – у рукавичках.

У декого на прилавках стоять антисептики, а від покупців ятки відгороджені захисною плівкою, хоч дехто торгує без неї.



















З масками на підборідді: як у Києві запрацювали ярмарки / 5 фотографий

Товар продають збоку та дають можливість покупцеві самостійно вибрати овочі голими руками – без рукавичок.

Продавці радіють, тому що відкрилися, хоча бідкаються, що сьогодні покупців майже немає через дощі.

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Покупці, в свою чергу, можуть радіти, що ціни не підвищили. Лише вартість апельсин трішки зросла. А ось полуницю, наприклад, віддають по 90 грн.

Одна з продавчинь розповіла, що складно працювати в масках – майже немає чим дихати. Тому й одягають, як люди підходять.

До речі, завтра, 31 травня, ярмарки працюватимуть лише в Голосіївському районі ( вул. М. Конева), Печерському (вул. Д. Маккейна) та Шевченківському (вул. Татарська).

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня, однак з введенням послаблення. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.