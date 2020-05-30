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Факти / Україна / Суспільство

З масками та обмеженнями: як працюють ТРЦ у Києві після карантину

З 30 травня у Києві відновили роботу ТРЦ. На входах відвідувачам мають вимірювати температуру і перевіряти на наявність маски.

Проте на входах до столичних ТРЦ температуру майже ніде не міряють. В адміністраціях пояснюють це тим, що вони перевіряють працівників та орендарів торгових залів. А в кожному окремому магазині охоронці мірятимуть температуру покупців.

Також тестують дезінфекційні брами. У ТРЦ Dream Town поки встановили лише одну таку. Кажуть, поки розпилений дезінфекуючий засіб більше заливає біля конструкції підлогу, роблячи її слизькою, що також небезпечно для відвідувачів. Утім, коли систему відрегулюють – обіцяють, такі брами з’являться й на інших входах-виходах з ТРЦ.

Читайте: У Києві відкривають ТРЦ – обмеження

У ТРЦ на вході до кожного магазину є зазначені обмеження одночасного перебування кількості відвідувачів. З’явились позначки для дотримання соціальної дистанції на сходинках ескалаторів.

  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • трц в киеве
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • как работают ТРЦ в Киеве после карантина
  • трц в киеве
З масками та обмеженнями: як працюють ТРЦ у Києві після карантину / 7 фотографий

Також людей закликають носити маски. Охоронці роблять відвідувачам зауваження, якщо бачать, що ті нехтують правилами особистого захисту.

Зачиненими залишаються дитячі зони та кінотеатри. Заклади харчування, що працюють на території ТРЦ продовжують працювати лише на виніс.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що 30 травня киян чекатимуть розпродажі та знижки до 50-70%, а власники мереж зможуть заробити після тривалого простою.

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