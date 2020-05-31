У День Києва відкрилися фонтани на Майдані Незалежності, а також 12 плавучих гейзерних фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Зазвичай сезон фонтанів у столиці розпочинався 1 травня, але через карантин довелося його перенести.

Запрацював також фонтан у парку Марії Заньковецької на вулиці Великій Васильківській, який стояв з 2018 року. Він пройшов капітальний ремонт: замінили гранітне облицювання, електрокабелі, підсвітку та насосне обладнання. На це з бюджету столиці витратили 4,5 млн грн.

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Тепер щовечора з 20.30 до 23.00 з середи до понеділка можна спостерігати за різнобарв’ям кольорів фонтану.

Водночас Київводфонд до кінця 2020 року планує відремонтувати фонтан Засновники Києва, який встановили на Майдані Незалежності у 2001-му.























До Дня Києва відкрилися столичні фонтани / 6 фотографий

Нагадаємо, у травні 2017 року відкрилися після реконструкції фонтани на Майдані Незалежності – Великий та Малі. Вони не працювали три роки, тому що були пошкоджені під час Революції Гідності.

День Києва в 2020 році святкують в онлайн-форматі – без концертів, фестивалів їжі, ярмарків та пробігу під каштанами.

Фото: КМДА