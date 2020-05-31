День Києва у 2020 році святкують 31 травня. Проте через пандемію коронавірусу всі заходи у місті перенесли в онлайн.

Київ – столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. До слова, точного року заснування у міста немає, але заведено вважати, що Київ заснований у 482 році. Тому столиці України вже 1538 років.

До дня міста можна було в черговий раз згадати цікаві факти про найглибшу станцію метро чи немалі габарити Батьківщини-Матері.

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Факти ICTV створили тест на знання столиці для людей, які насправді люблять Київ та дізнаються лише все найцікавіше.

Раніше Факти ICTV писали, що киян, які 30 та 31 травня о 20.00 проходитимуть біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, чекає сюрприз: вони побачать музичне вітання артистів з балкону театру.