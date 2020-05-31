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Факти / Україна / Суспільство

Кладовища, музеї та дуб: що ви не знали про Київ (ТЕСТ)

День Києва у 2020 році святкують 31 травня. Проте через пандемію коронавірусу всі заходи у місті перенесли в онлайн.

Київ – столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. До слова, точного року заснування у міста немає, але заведено вважати, що Київ заснований у 482 році. Тому столиці України вже 1538 років.

До дня міста можна було в черговий раз згадати цікаві факти про найглибшу станцію метро чи немалі габарити Батьківщини-Матері.

Читайте: Пробіг під каштанами та концерти онлайн – Кличко озвучив програму святкування Дня Києва

Факти ICTV створили тест на знання столиці для людей, які насправді люблять Київ та дізнаються лише все найцікавіше.

Раніше Факти ICTV писали, що киян, які 30 та 31 травня о 20.00 проходитимуть біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, чекає сюрприз: вони побачать музичне вітання артистів з балкону театру.

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