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Факти / Україна

КПП на кордоні України з Угорщиною розблоковано

На Закарпатті зранку 31 травня водії заблокували КПП Тиса на кордоні з Угорщиною через посилення перевірок. Проте прикордонникам вдалося відновити роботу пункту пропуску після роз’яснювальної роботи.

Водночас Держприкордонслужба встановила осіб, які чинили найактивніший тиск на прикордонні наряди, та передала відповідні матеріали до правоохоронних органів.

Для вирішення проблеми на місце прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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Нині ситуація стабілізувалась, пропускні операції поновлено.

Вранці довелося зупинити пропускні операцій у пункті пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною, тому що його заблокували водії транспортних засобів в обох напрямках.

Джерело: Держприкордонслужба

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