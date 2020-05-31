Київ і ще п’ять областей не готові до другого етапу ослаблення карантину

П’ять областей та Київ не відповідають усім необхідним критеріям, щоб на цих територіях можна було пом’якшити карантин.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що до другого етапу послаблення обмежувальних заходів не готові Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Ці області та столица мають високі показники інцидентності (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), велика завантаженість ліжко-місць у медзакладах та низьке охоплення населення ПЛР-тестуванням на коронавірус).

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У Києві показники інцидентності за дозволеної норми у 12 випадків складають 12,2.

Як повідомлялося, у Києві сплеск інфікувань коронавірусом зафіксовано минулої доби.