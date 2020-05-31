З понеділка, 1 червня 2020 року, в Україні стартує новий етап виходу із карантину.

Про це під час брифінгу 31 травня нагадав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. За його словами, заходи ослаблять лише у тих регіонах, де дозволить епідемічна ситуація.

Що відновить роботу з 1 червня?

басейни та спортзали;

рух залізничного транспорту та міжобласне перевезення автотанспортом;

дитячі садки (дозволено відвідування у групах до 10 осіб).

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Крім того, Максим Степанов розповів про відновлення роботи фітнес-центрів. На входах до них будуть проводити температурний скринінг та встановлять антисептики, а їхні співробітники носитимуть маски чи респіратори.

Нагадаємо, станом на 31 травня 2020 року в Україні зафіксували 468 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Загальна кількість інфікованих за час епідемії склала 23 672 особи, 9 538 – одужали, 708 – померли.