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Факти / Україна

У Києві зафіксували понад 80 випадків коронавірусу за добу

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 81 людини, зокрема, у 11 медиків.

Загальна кількість випадків захворювання на Covid-19 склала 2 985.

Одужали за добу в столиці 11 осіб. Загалом коронавірус за час пандемії перемогли 648 мешканців Києва.

Захворіли:

  • 40 жінок віком від 26 до 86 рокiв;
  • 4 дівчинки від 2 до 8 років;
  • 31 чоловік від 19 до 86 рокiв;
  • 6 хлопчиків – трьом з них по 1 року, іншим – 2, 6 та 11 років.

Госпіталізації потребували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

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Найбільше нових випадків зафіксовано в Дніпровському (25), Деснянському (14) та Дарницькому (14) районах.

Нагадаємо, вчора, 30 травня, в Києві відзвітували про 55 нових випадків коронавірусу.

Фото: Dreamstime

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