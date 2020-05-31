Віталій Нестор презентував Нову стратегію Києва

Сьогодні, до Дня міста, відбувалася онлайн-презентація Нової стратегії Києва.

Як заявив голова столичного осередку «Батьківщини» Віталій Нестор, стратегію було розроблено політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст.

– Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом, – зазначив потенційний кандидат в мери від ВО Батьківщина.

Також Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com.

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Переглянути презентацію Нової стратегії Києва можна онлайн:

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