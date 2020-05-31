Всесвітньо відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер привітав українців із Днем Києва.
Зробив це екс-губернатор Каліфорнії за допомогою мера столиці Віталія Кличка, який опублікував оригінальне відеопривітання.
У ньому Кличко вчить Шварценеггера вимовляти фразу з пісні Як тебе не любити, Києве мій. Відзначимо, що у “термінатора” це відмінно вийшло.
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У відео, присвяченому дню Києва, також знято красиві пейзажі столиці.
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Нагадаємо, Шварценеггер у шпагаті показав, як потрібно тренуватися вдома на карантині.