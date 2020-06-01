340 за добу: в Україні вже понад 24 тис. випадків коронавірусу

Станом на 1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу, йдеться у статистиці на сайті РНБО.

За добу ще 340 громадян захворіли на Covid-19, 10 осіб, які раніше інфікувалися, померли від ускладнень.

Загальна кількість летальних випадків зросла до 718.

Ще 152 людини одужали від Covid-19. Загальна кількість осіб, які перемогли хворобу, досягла 9 690.

Станом на сьогодні медики зафіксували 59 339 підозр на коронавірус.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 1005 випадків;

Волинська область — 932 випадки;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 742 випадки;

Закарпатська область — 1206 випадків;

Запорізька область — 447 випадків;

Івано-Франківська область — 1420 випадків;

Кіровоградська область — 514 випадків;

м. Київ — 3043 випадки;

Київська область — 1600 випадків;

Львівська область — 1700 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1770 випадків;

Сумська область — 170 випадків;

Тернопільська область — 1176 випадків;

Харківська область — 1083 випадки;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 454 випадки;

Чернівецька область — 3377 випадків;

Черкаська область — 406 випадків;

Чернігівська область — 177 випадків.

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Коронавірус в Україні – детально

В Україні вже провели 363 187 тестів методом ПЛР та 10 944 тестів методом ІФА.

Загалом захворіли 1 725 дітей та 4 621 медик. На амбулаторному лікуванні перебувають 16 650 пацієнтів, з них 1 443 дітей та 3 757 медпрацівників.

Після інфікування коронавірусом госпіталізували 7 362 особи, з них 282 дитини та 864 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 283 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.

36 медиків померли від ускладнень Covid-19, 2 354 – одужали. Також перемогли хворобу 663 дитини.

Нагадаємо, станом на 31 травня коронавірус в Україні виявили у 23 672 осіб, за добу захворіли ще 468 людей.