340 за добу: в Україні вже понад 24 тис. випадків коронавірусу

Станом на 1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу, йдеться у статистиці на сайті РНБО.
За добу ще 340 громадян захворіли на Covid-19, 10 осіб, які раніше інфікувалися, померли від ускладнень.
Загальна кількість летальних випадків зросла до 718.
Ще 152 людини одужали від Covid-19. Загальна кількість осіб, які перемогли хворобу, досягла 9 690.
Станом на сьогодні медики зафіксували 59 339 підозр на коронавірус.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 1005 випадків;
- Волинська область — 932 випадки;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 742 випадки;
- Закарпатська область — 1206 випадків;
- Запорізька область — 447 випадків;
- Івано-Франківська область — 1420 випадків;
- Кіровоградська область — 514 випадків;
- м. Київ — 3043 випадки;
- Київська область — 1600 випадків;
- Львівська область — 1700 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадки;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1770 випадків;
- Сумська область — 170 випадків;
- Тернопільська область — 1176 випадків;
- Харківська область — 1083 випадки;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 454 випадки;
- Чернівецька область — 3377 випадків;
- Черкаська область — 406 випадків;
- Чернігівська область — 177 випадків.
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Коронавірус в Україні – детально
В Україні вже провели 363 187 тестів методом ПЛР та 10 944 тестів методом ІФА.
Загалом захворіли 1 725 дітей та 4 621 медик. На амбулаторному лікуванні перебувають 16 650 пацієнтів, з них 1 443 дітей та 3 757 медпрацівників.
Після інфікування коронавірусом госпіталізували 7 362 особи, з них 282 дитини та 864 медиків.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 283 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.
36 медиків померли від ускладнень Covid-19, 2 354 – одужали. Також перемогли хворобу 663 дитини.
Нагадаємо, станом на 31 травня коронавірус в Україні виявили у 23 672 осіб, за добу захворіли ще 468 людей.