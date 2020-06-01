Через ситуацію з мінуванням мосту Метро Київ став у заторах.

Про це свідчить інформація на Google-картах.

Рух на автомобільних шляхах біля мосту Метро був паралізований. Транспорт стояв у заторах на Набережному шосе, по Парковій дорозі та біля станції метро Лівобережна.

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1 червня о 14.00 поліція Києва отримала анонімне повідомлення про мінування мосту Метро. Столичні правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення та перекрили рух транспорту біля мосту. Призупинилася і робота червоної гілки Київського метрополітену.

За інформацією правоохоронців, чоловік стояв на мосту Метро з великим пакетом у руках, а з нього тягнувся провід. Мінер вимагав особистої зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Правоохоронці провели операцію Грім, трансляцію якої ви могли дивитися на Фактах ICTV, та знешкодили чоловіка. Нині поліція встановлює причини та обставини надзвичайної події.