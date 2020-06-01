Як працює вокзал у Києві

З 1 червня у Києві поновив роботу залізничний вокзал і, відповідно, знову почали курсувати потяги.

Однак до 21.00 заплановано лише 12 потягів, коли у докарантинний період їх було кілька десятків.

Вокзал майже порожній, а у каси можна зайти лише з вулиці, а не через центральний вхід.











Дорожчі квитки та пустий зал: у Києві відновив роботу залізничний вокзал / 3 фотографии

На вході усіх людям обов’язково вимірюють температуру та пропонують обробити руки дезінфектором.

За словами чергової по залу Тетяни, поки у жодної людини не виявили підвищеної температури.

– Пасажири з розумінням ставляться до нововведень. Усе іде, як має бути.

Працівники раді, що знову можуть повноцінно вийти на роботу.

На входах та виходах до вокзалу стоять правоохоронці. Вони контролюють аби пасажири заходили у масках.

Касовий зал розділили на дві частини, аби не було скупчення людей. Біля кожної каси стрічки для соціальних дистанцій.

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Дехто з пасажирів скаржиться, що ціни на квитки зросли на 20-30 грн, однак все одно раді поновленню залізничного сполучення.

– Дитина приїхала у гості і закрили всі потяги, тож вона чекала, поки знову відкриють, – розповідає пасажирка Олена.

У неї також виникла проблема з квитками, адже до цього вона купувала їх за 80-90 грн, а зараз довелося за 280, адже у напрямку Запоріжжя їде лише Інтерсіті.

Їхати на поїзді не боїться, адже має з собою усі необхідні засоби: маску, рукавички і дезінфектор.

Наразі Укрзалізниця поновила роботу вже 35 пасажирських поїздів далекого сполучення, а також з 1 червня відновили рух 439 приміських поїздів.

Під час посадки у вагон кожному пасажиру мірятимуть температуру і вимагатимуть наявність маски. Вагони планують дезінфікувати щогодини. Зокрема, протиратимуть ручки, всі контактні поверхні та митимуть підлогу.

Купити квитки на потяг можна за 90 днів до відправлення.

Анастасія Дячкіна