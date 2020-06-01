З 1 червня у Києві та на автомагістралях області встановили 50 камер відеонагляду, які фіксуватимуть правопорушення у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Після успішного тестування, камери встановлять у всіх регіонах України, загалом упродовж року встановлять 250 одиниць техніки.