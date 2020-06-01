Скільки камер відеофіксації встановили з 1 червня?
З 1 червня у Києві та на автомагістралях області встановили 50 камер відеонагляду, які фіксуватимуть правопорушення у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
Після успішного тестування, камери встановлять у всіх регіонах України, загалом упродовж року встановлять 250 одиниць техніки.
Де у Києві встановили камери відеофіксації?
У столиці наразі встановлено 20 камер відеофіксації порушень ПДР:
- Вул. Олени Теліги, 39;
- Набережне шосе, 4 (навпроти);
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна;
- Вул. Братиславська, 18;
- Чоколівський бульвар, 24;
- Північний міст (у напрямку лівого берегу);
- Північний міст (у напрямку правого берегу);
- Броварський проспект (метро Лівобережна);
- Броварський проспект/вул. Будівельників;
- Південний міст (у напрямку лівого берегу);
- Південний міст (у напрямку правого берегу);
- Проспект Героїв Сталінграда, 25;
- Проспект Володимира Маяковського, 56;
- Проспект Володимира Маяковського, 65;
- Бульвар Дружби народів, 27;
- Бульвар Дружби народів, 36;
- Столичне шосе, 58, у напрямку Києва;
- Столичне шосе, 58, у напрямку Обухова;
- Харківська площа/проспект Миколи Бажана;
- Харківська площа/проспект Миколи Бажана.
Де у Київській області встановили камери відеофіксації?
Києво-Святошинський район:
- 2 камери – у селі Стоянка (траса М-06 Київ — Чоп);
- 2 камери – поблизу села Чабани;
- 1 камера – у селі Віта-Поштова (траса М-05 Київ — Одеса).
Ірпінський регіон: між Бучею і Ворзелем, поблизу смт Гостомель встановлено по 1 камері (траса М-07 Київ — Ковель – Ягодин).
Бориспільській район: поблизу села Іванків (траса М-03 Київ – Харків – Довжанський);
Яготинський район: на території села Панфіли – 2 камери (траса М-03 Київ – Харків – Довжанський);
Обухівський район:
- на території селища Козин – 2 камери (траса Р-01 Київ – Обухів);
- поблизу села Підгірці (траса Н-01 Київ – Знамянка) також 2 камери;
Макарівський район: біля повороту на Копилів, в Калинівці та Небелиці – по 1 камері (траса М-06 Київ — Чоп).
Бородянський район: у Немішаєвому та на повороті на Клавдієво-Тарасове – по 1 камері (траса М-07 Київ — Ковель – Ягодин).
Васильківський район: на перехресті Калинівка – Путрівка, у смт Глеваха біля залізничного переїзду та неподалік села Мархалівка – по 2 камери (траса М-05 Київ — Одеса).
За які порушення штрафуватимуть?
Поки що штрафуватимуть тільки за перевищення швидкості, якщо водій більш ніж на 20 км перевищив допустиму норму. Згодом у цей перелік додадуть й інші правопорушення.
Яка сума штрафу за перевищення швидкості?
Якщо водій перевищив допустиму швидкість руху на більш ніж 20 км/год, тоді сума штрафу становить 255 грн.
У разі перевищення швидкості на 50 км/год і більше, водій заплатить штраф у сумі 510 грн.
Штраф зменшується на 50%, якщо оплатити його упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Як та де дізнатися, що поліція зафіксувала порушення?
Інформацію про фіксацію штрафу надаватимуть:
- на електронну пошту, якщо подати відповідну заяву в МВС;
- на офіційних веб-сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у Електронному кабінеті водія;
- поштою за місцем реєстрації власника машини або відповідальної особи;
- прикордонники можуть вручити постанову під час спроби водія перетнути кордон.
Як оформлюють постанову про порушення ПДР?
Постанову про порушення виносять без участі водія, який вчинив правопорушення. Упродовж трьох днів з моменту винесення постанови, порушникові надсилають повідомлення про це через пошту.
Коли постанова набирає чинності?
- в день отримання;
- з моменту відмови про отримання;
- під час повернення поштового відправлення, якщо водій проігнорував надіслану постанову;
- якщо постанову вручив прикордонник, то з моменту отримання.
Чи можна оскаржити постанову?
Упрожовж 10 днів, з моменту набуття чинності постанови, водій має право оскаржити її.
У які терміни необхідно сплатити штраф?
Штраф за перевищення швидкості потрібно оплатити упродовж 30 днів з моменту набуття чинності постанови. Якщо водій вирішив оскаржити постанову, тоді термін оплати призупиняється до вирішення питання по суті.