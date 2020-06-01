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Камери відеофіксації: як працює система штрафів за порушення ПДР

Камери відеофіксації: як працює система штрафів за порушення ПДР

У тестовому режимі в Києві запрацювала система автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Як штрафуватимуть за перевищення швидкості і чи можна буде оскаржити постанову, читайте у розборі Фактів ICTV.

Скільки камер відеофіксації встановили з 1 червня?

З 1 червня у Києві та на автомагістралях області встановили 50 камер відеонагляду, які фіксуватимуть правопорушення у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Після успішного тестування, камери встановлять у всіх регіонах України, загалом упродовж року встановлять 250 одиниць техніки.

Де у Києві встановили камери відеофіксації?

У столиці наразі встановлено 20 камер відеофіксації порушень ПДР:

  • Вул. Олени Теліги, 39;
  • Набережне шосе, 4 (навпроти);
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна;
  • Вул. Братиславська, 18;
  • Чоколівський бульвар, 24;
  • Північний міст (у напрямку лівого берегу);
  • Північний міст (у напрямку правого берегу);
  • Броварський проспект (метро Лівобережна);
  • Броварський проспект/вул. Будівельників;
  • Південний міст (у напрямку лівого берегу);
  • Південний міст (у напрямку правого берегу);
  • Проспект Героїв Сталінграда, 25;
  • Проспект Володимира Маяковського, 56;
  • Проспект Володимира Маяковського, 65;
  • Бульвар Дружби народів, 27;
  • Бульвар Дружби народів, 36;
  • Столичне шосе, 58, у напрямку Києва;
  • Столичне шосе, 58, у напрямку Обухова;
  • Харківська площа/проспект Миколи Бажана;
  • Харківська площа/проспект Миколи Бажана.

Де у Київській області встановили камери відеофіксації?

Києво-Святошинський район:

  • 2 камери – у селі Стоянка (траса М-06 Київ — Чоп);
  • 2 камери – поблизу села Чабани;
  • 1 камера – у селі Віта-Поштова (траса М-05 Київ — Одеса).

Ірпінський регіон: між Бучею і Ворзелем, поблизу смт Гостомель встановлено по 1 камері (траса М-07 Київ — Ковель – Ягодин).

Бориспільській район: поблизу села Іванків (траса М-03 Київ – Харків – Довжанський);

Яготинський район: на території села Панфіли – 2 камери (траса М-03 Київ – Харків – Довжанський);

Обухівський район:

  • на території селища Козин – 2 камери (траса Р-01 Київ – Обухів);
  • поблизу села Підгірці (траса Н-01 Київ – Знамянка) також 2 камери;

Макарівський район: біля повороту на Копилів, в Калинівці та Небелиці – по 1 камері (траса М-06 Київ — Чоп).

Бородянський район: у Немішаєвому та на повороті на Клавдієво-Тарасове – по 1 камері (траса М-07 Київ — Ковель – Ягодин).

Васильківський район: на перехресті Калинівка – Путрівка, у смт Глеваха біля залізничного переїзду та неподалік села Мархалівка – по 2 камери (траса М-05 Київ — Одеса).

За які порушення штрафуватимуть?

Поки що штрафуватимуть тільки за перевищення швидкості, якщо водій більш ніж на 20 км перевищив допустиму норму. Згодом у цей перелік додадуть й інші правопорушення.

Яка сума штрафу за перевищення швидкості?

Якщо водій перевищив допустиму швидкість руху на більш ніж 20 км/год, тоді сума штрафу становить 255 грн.

У разі перевищення швидкості на 50 км/год і більше, водій заплатить штраф у сумі 510 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо оплатити його упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Як та де дізнатися, що поліція зафіксувала порушення?

Інформацію про фіксацію штрафу надаватимуть:

  • на електронну пошту, якщо подати відповідну заяву в МВС;
  • на офіційних веб-сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у Електронному кабінеті водія;
  • поштою за місцем реєстрації власника машини або відповідальної особи;
  • прикордонники можуть вручити постанову під час спроби водія перетнути кордон.

Як оформлюють постанову про порушення ПДР?

Постанову про порушення виносять без участі водія, який вчинив правопорушення. Упродовж трьох днів з моменту винесення постанови, порушникові надсилають повідомлення про це через пошту.

Коли постанова набирає чинності?

  • в день отримання;
  • з моменту відмови про отримання;
  • під час повернення поштового відправлення, якщо водій проігнорував надіслану постанову;
  • якщо постанову вручив прикордонник, то з моменту отримання.

Чи можна оскаржити постанову?

Упрожовж 10 днів, з моменту набуття чинності постанови, водій має право оскаржити її.

У які терміни необхідно сплатити штраф?

Штраф за перевищення швидкості потрібно оплатити упродовж 30 днів з моменту набуття чинності постанови. Якщо водій вирішив оскаржити постанову, тоді термін оплати призупиняється до вирішення питання по суті.

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