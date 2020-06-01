Карантин в Україні: що відбувається 1 червня (КАРТА)

З 1 червня в Україні стартував третій етап виходу країни з карантину. Відсьогодні в Україні відчиняються дитячі садки та фітнес-центри, розпочинає роботу залізничний транспорт. Загалом у країні впав добовий приріст нових випадків коронавірусу – 340 людей захворіли на Covid-19. Хоча у Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях ситуація з вірусом поки напружена.

Загалом в Україні станом на 1 червня 24 012 людей хворіють на коронавірус. Найбільше вірус поширений у Чернівецькій (3 377 випадків), Рівненській (1 770 випадків) та Львівській (1 700 випадків) областях.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Серед міст продовжує лідирувати Київ. За добу у столиці 58 нових випадків коронавірусу, усього у місті 3 043 підтверджених випадки захворювання.

– Захворіли 41 жінка віком від 25 до 93 років, 13 чоловікiв віком від 23 до 61 року, дівчинка, якій 5 років та 3 хлопчики віком 7, 15 і 17 рокiв, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше коронавірус поширений у Дарницькому (593 випадків) та Печерському (437 випадків) районах міста.

Крім того, у Києві зафіксували спалах коронавірусу у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць, з них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь.

Тим часом в Україні стартував третій етап послаблення карантину, до якого готові більшість областей.

1 червня відкрилися:

спортзали та фітнес-центри;

заклади освіти;

відновлено міжобласне автомобільне сполучення;

залізничні перевезення.

Ці заклади можуть працювати за умови перевірки температури на вході, дотримання соціальної дистанції у приміщеннях, перебування у масках та регулярної дезінфекції рук та поверхонь.

А ось не можуть працювати поки:

спа-зони;

фітнес-бари;

використання багатофункціональних тренажерів кількома людьми;

під забороною послуги масажу;

багаторазові рушники та кулери з водою у залах;

дитячі кімнати;

заняття з дітьми до 12 років.

Водночас він наголосив, що до пом’якшення заходів не готові чотири області: Чернівецька, Рівненська, Львівська та Донецька. У них епідемічна ситуація ще досі складна.

Крім того, деякі обмеження ввели і у Києві. У столиці з понеділка, 1 червня, у метро обмежуватимуть вхід для пасажирів. Такий захід введено, аби зменшити пасажиропотік у години пік та уникнути великого скупчення людей.

1 червня Укрзалізниця анонсувала продаж квитків для пасажирів у плацкартні вагони. За словами в.о. голови компанії Івана Юрика, для охочих придбати квиток буде доступне на вибір одне бокове місце, а також два місця зліва в плацкартному купе.

Крім того, в Укрзалізниці повідомили про нові правила користування потягами. Квитка та паспорту теперь буде недостатньо. Пасажир обов’язково повинен бути в масці. Також рекомендовано мати медичні рукавиці, та, звісно, пройти температурний контроль.

А в аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) готуються приймати міжнародні та внутрішні рейси вже з 16 червня. Про це Фактам ICTV повідомила прес-секретар аеропорту Галина Богданенко. За її словами, першим внутрішнім рейсом стане Київ-Запоріжжя (Мотор Січ), який запланований на 20.00 16 червня.

У Чернівецькій та Рівненській областях, де ситуація з коронавірусом найскладніша, поки не поспішають скасовувати карантинні заходи. Через велику кількість хворих вони продовжили заходи та бояться нового витку захворювання. Водночас у цих регіонах розглядають можливість скасування карантинних заходів в окремих районах. Про це представники ОДА повідомили Фактам ICTV в ексклюзивних коментарях.

А ось у Львівській області карантин поки продовжили до 5 червня. На цьому тижні регіон перегляне можливість скасування заходів.

Тим часом Світовий центр даних Геоінформатика і сталий розвиток при КПІ ім. Ігоря Сікорського зробив прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

За їхньою інформацією, коронавірус в Україні вже пройшов три фази:

• фазу щоденного зростання (березень – квітень 2020 року);

• фазу стабілізації (кінець квітня – травень);

• з кінця травня 2020 року розпочалась фаза повільного згасання пандемії корона вірусу, коли кількість тих, хто одужав поступово збільшується у порівнянні з кількістю інфікованих.

Спад захворюваності він прогнозує на липень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні станом на 1 червня 9 690 українців одужали від захворювання на коронавірус, за час епідемії померли 718 громадян.